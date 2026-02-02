Новости регионов: многокилометровые заторы образовались на трассе М-12 в Башкирии

В Башкирии и Нижегородской области образовались многокилометровые заторы на трассе М-12 из-за снегопада. Их длина превышает 10 километров. На магистрали произошло множество аварий, в том числе с участием грузовиков. При этом в "Автодоре" заявили, что движение по трассе осуществляется в штатном режиме, а локальные затруднения из-за непогоды оперативно устраняются.

Hyundai Motor не выкупила бывший завод в Санкт-Петербурге. Причиной решения стало распространение на российском рынке китайских автомобильных брендов. Представители компании подчеркнули, что продолжают предоставлять гарантийный ремонт и обслуживание машин, купленных ранее, и планируют оказывать эти услуги в будущем.

Стая бездомных собак напала на детей в Красноярске. Пострадавших нет. Это уже второй подобный случай в городе за последнее время. В предыдущей атаке один из детей был вынужден залезть на дерево, чтобы спастись. Местные жители отмечают, что животные часто нападают на людей, но обращения в службу отлова и администрацию проблему не решают.

