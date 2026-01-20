В РФ могут ужесточить наказание за использование ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов

В России хотят ужесточить наказание за использование ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов. С такой инициативой обратились в МВД представители Национального автомобильного союза.

Там считают, что яркий свет ксеноновых фар слепит других водителей, и это создает аварийные ситуации. Они предлагают заменить действующий штраф за это нарушение штраф в 500 рублей на сумму в 30 тысяч или лишать водительских прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.