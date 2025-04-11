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11 апреля, 19:20

Транспорт

В Минтрансе заявили о готовности авиакомпаний заменить самолеты при дефиците мест

Фото: 124RF/kosmos111

Российские авиакомпании могут заменить самолеты на более вместительные в случае дефицита мест в летний сезон, заявили в министерстве транспорта.

"Данная практика применяется уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала", – говорится в сообщении, передает ТАСС.

По предварительным данным ведомства, авиакомпании на летний туристический сезон запланировали более 44 миллионов кресел, что на 1,4 миллиона больше, чем было перевезено пассажиров летом 2024 года.

В Минтрансе отметили, что в 2024 году фактическая кресельная емкость существенно превысила прогнозируемую и по итогам 2025 года ведомство планирует полностью обеспечить потребности в кресельных емкостях.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал поручение генеральному директору "Аэрофлота" Сергею Александровскому совместно с Минтрансом рассмотреть возможность расширения системы "плоских" тарифов на авиаперелеты по Дальневосточному региону, включив в нее и коммерческие направления.

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