Стойки самостоятельной регистрации багажа появились в Шереметьево

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Авиакомпания "Аэрофлот" и аэропорт Шереметьево открыли стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, передает пресс-служба перевозчика.

На первоначальном этапе услугой могут воспользоваться путешествующие на внутренних рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия". Причем, помимо регистрации, на стойках будет возможно распечатать посадочный талон и сдать багаж.

После введения услуги, отметили в компании, пассажирам не придется посещать зону Drop-off или классические стойки регистрации. Новые аппараты расположены в зоне вылета терминала B (стойки регистрации № 314–316).

Чтобы зарегистрировать багаж, пассажиру необходимо ввести данные из маршрутной квитанции или электронного билета на сенсорном мониторе терминала. Затем нужно выбрать место и поместить багаж на весы. После проверки параметров чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку, которую необходимо прикрепить к багажу в соответствии с инструкцией.

После этого чемодан автоматически отправится на ленту системы сортировки багажа аэропорта, а пассажир сможет пройти в "стерильную" зону аэропорта для посадки.

В "Аэрофлоте" уточнили, что стойки регистрации оснащены системой контроля соответствия размера и веса багажа. Однако, в случае если чемодан превышает норму, пассажиру придется обратиться на стойку регистрации для оплаты перевеса.

В будущем авиакомпания совместно с Шереметьево планирует расширить нововведение и сделать его доступным для международных рейсов.

Еще одно нововведение "Аэрофлота" коснется добавления новых маршрутов. С 22 марта авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы из Москвы во вьетнамский Нячанг. Полеты будут выполняться дважды в неделю: вылет из Москвы по четвергам и субботам, обратный рейс – по пятницам и воскресеньям.

Помимо этого, авиаперевозчик намерен расширить программу полетов на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.

