Автоюрист рассказал, что грозит за непропуск скорой помощи

Водителю, который не уступает дорогу машине скорой помощи с включенными спецсигналами, грозит наказание в виде штрафа от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав сроком от 6 месяцев до 1 года. Об этом напомнил автоюрист Сергей Радько.

Как отмечают врачи, подобные случаи, к сожалению, не единичны. Например, в Самаре таксист, ожидавший клиента, 3 минуты не пропускал скорую помощь, спешившую к месту серьезной аварии с пострадавшими.

