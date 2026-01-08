Госдума планирует ужесточить правила пользования питбайками в 2026 году

В Госдуме планируют ужесточить правила пользования питбайками. Закон, который могут принять в 2026 году, предполагает повышение штрафов за езду по дорогам общего пользования, запрет на продажу бензина для питбайков несовершеннолетним и возможность конфискации техники по решению суда.

Инициатива появилась на фоне трагической статистики: за 9 месяцев 2025 года произошло почти 700 аварий с участием детей на питбайках, в которых погибли 23 ребенка и 753 получили травмы. Эксперты предлагают продавать питбайки подросткам только при наличии справки об окончании мотошколы.

