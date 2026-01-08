Форма поиска по сайту

08 января, 09:45

Политика

Госдума планирует ужесточить правила пользования питбайками в 2026 году

ВС РФ нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ на харьковском направлении

Новости мира: протестующие в Иране взяли под контроль Кередж

Захваченный США танкер "Маринера" направился в Великобританию

Американские военные задержали танкер "София"

МИД РФ призвал обеспечить гуманное обращение с гражданами России на танкере "Маринера"

Минтранс РФ заявил о нарушении американскими военными Конвенции по морскому праву

Новости мира: Дональд Трамп пожаловался на жену во время выступления в Вашингтоне

Новости мира: в Венесуэле объявлен семидневный национальный траур по погибшим

Дональд Трамп заявил о передаче Венесуэлой до 50 млн баррелей нефти США

В Госдуме планируют ужесточить правила пользования питбайками. Закон, который могут принять в 2026 году, предполагает повышение штрафов за езду по дорогам общего пользования, запрет на продажу бензина для питбайков несовершеннолетним и возможность конфискации техники по решению суда.

Инициатива появилась на фоне трагической статистики: за 9 месяцев 2025 года произошло почти 700 аварий с участием детей на питбайках, в которых погибли 23 ребенка и 753 получили травмы. Эксперты предлагают продавать питбайки подросткам только при наличии справки об окончании мотошколы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

