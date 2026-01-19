Городские камеры показали трафик на Сухаревской площади

При помощи городских камер жители Москвы могут в прямом эфире наблюдать за обстановкой в городе. На Сухаревской площади отмечается плотный поток транспорта по внешней стороне Садового кольца.

При этом по внутренней стороне движение осуществляется без существенных задержек.

На 76-м километре МКАД движение происходит без каких-либо затруднений, транспорт едет в ускоренном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.