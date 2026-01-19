В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 19 января

Наиболее плотное движение 19 января в Москве наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра. Об этом рассказали в ЦОДД.

Днем локальные затруднения возникнут на Волоколамском шоссе в сторону центра, на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в пределах Садового кольца.

В вечерний час пик ожидаются пробки на радиальных трассах по направлению в область. Дополнительно движение усложнят дорожные работы на шоссе Энтузиастов в районе метро "Авиамоторная", а также погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

