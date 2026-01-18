Форма поиска по сайту

18 января, 22:15

Определены тарифы на проезд автобусов между Москвой и Подмосковьем

Более 50 автобусных маршрутов появятся между Москвой и Подмосковьем в 2026 году

Собянин рассказал, как улучшат инфраструктуру около станции "Воронцовская" БКЛ

"Новости дня": в России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов

Движение перекрыто по улице Татарской из-за тушения пожара

Более 20 новых маршрутов запущено от станций метро у МКАД в Подмосковье

В Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь"

С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов

Москвичи стали реже нарушать правила дорожного движения

Более 3,3 млн поездок совершили пассажиры на новых маршрутах "Москва – область"

В прошлом году между Москвой и Подмосковьем появилось 25 пригородных рейсов. Один из примеров интеграции подмосковных маршрутов в городскую транспортную систему – автобусы № 1139 и № 1818. Они следуют от станции метро "Филевский парк" до Одинцово.

Также транспорт курсирует до микрорайона Новая Трехгорка и остановки "Международный университет". Проезд на маршруте № 1139 по карте "Тройка" стоит от 63 до 97 рублей. Тариф зависит от расстояния, поэтом карту нужно прикладывать дважды – на выходе тоже. А на № 1818-м рейсе цена фиксированная – 63 рубля по "Тройке".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

