Определены тарифы на проезд автобусов между Москвой и Подмосковьем

В прошлом году между Москвой и Подмосковьем появилось 25 пригородных рейсов. Один из примеров интеграции подмосковных маршрутов в городскую транспортную систему – автобусы № 1139 и № 1818. Они следуют от станции метро "Филевский парк" до Одинцово.

Также транспорт курсирует до микрорайона Новая Трехгорка и остановки "Международный университет". Проезд на маршруте № 1139 по карте "Тройка" стоит от 63 до 97 рублей. Тариф зависит от расстояния, поэтом карту нужно прикладывать дважды – на выходе тоже. А на № 1818-м рейсе цена фиксированная – 63 рубля по "Тройке".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

