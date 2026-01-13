МВД подготовило новые правила для сдающих экзамен на получение водительских прав

МВД подготовило новые правила для тех, кто сдает экзамен на получение водительских прав. Срок сдачи практической части сократится с 6 месяцев до 60 дней.

Перед тестированием не нужно будет предоставлять медицинскую справку. Сведения о состоянии здоровья будут автоматически поступать из Минздрава.

За использование на экзамене гаджета будут наказывать. Нарушителя ждет аннулирование результатов. Пересдать можно не раньше, чем через год.

