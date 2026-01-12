В Москве заработал первый городской зарядный комплекс для электрокаров

В Москве начал работу первый городской зарядный комплекс для электромобилей. Он расположен на перехватывающей парковке "Московского паркинга" рядом со станцией метро "Волоколамская".

Он способен обслуживать до 500 автомобилей в сутки и работает круглосуточно. Это первое в стране решение, которое равномерно распределяет доступную мощность между всеми подключенными к нему электромобилями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.