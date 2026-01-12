Роспотребнадзор подключился к ситуации с задержками авиарейсов на фоне непогоды в Москве

Роспотребнадзор подключился к ситуации с задержками авиарейсов и проблемами с выдачей багажа на фоне снежного коллапса в Москве.

Из-за сильного снега аэропорты столицы работали с перебоями – пассажиры столкнулись с массовыми задержками рейсов и очередями в терминалах. Кроме того, люди долго не могли забрать свои вещи с багажных лент.

В Роспотребнадзоре заявили, что готовы поддержать каждого пассажира и помочь составить иски к авиакомпаниям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

