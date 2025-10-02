Форма поиска по сайту

Новости

02 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали угонщиков авто в Московской области

В Московской области полицейские при содействии сотрудников Росгвардии задержали так называемых гастролеров. Злоумышленники специально приезжали в Россию из-за границы и угоняли автомобили.

По данным следствия, мужчины похищали машины исключительно южнокорейского производства. Преступников задержали при попытке угона двух транспортных средств в Мытищах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

