Пожар произошел на территории сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, расположенной на севере Москвы. По предварительной информации, загорелось здание птичника, которое сейчас не эксплуатируется.

Как сообщили в столичном главке МЧС, пламя возникло на кровле и успело охватить 500 квадратных метров. В настоящее время огонь уже удалось локализовать. На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.