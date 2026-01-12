12 января, 23:15Происшествия
Пожар произошел на территории сельскохозяйственной академии имени Тимирязева
Пожар произошел на территории сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, расположенной на севере Москвы. По предварительной информации, загорелось здание птичника, которое сейчас не эксплуатируется.
Как сообщили в столичном главке МЧС, пламя возникло на кровле и успело охватить 500 квадратных метров. В настоящее время огонь уже удалось локализовать. На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники.
