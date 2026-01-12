Форма поиска по сайту

12 января, 23:15

Происшествия

Пожар произошел на территории сельскохозяйственной академии имени Тимирязева

Пожар произошел на территории сельскохозяйственной академии имени Тимирязева

17 россиян остаются в больницах Пхукета после аварии с туристическим катером

Новости регионов: школьный автобус столкнулся с погрузчиком в Челябинской области

Пассажирский автобус сбил человека в районе Бибирево

Пожар произошел в автосервисе на востоке Москвы

17 россиян остаются в больницах Пхукета после ЧП с туристическим катером

В Москве водитель Mercedes не пропустил машину скорой помощи

Новости регионов: поселок в Хабаровском крае остался без отопления и воды

Новости регионов: аэропорт приостановил работу из-за сильного снегопада в Краснодаре

В США грузовик врезался в толпу митингующих в поддержку протестов в Иране

Пожар произошел на территории сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, расположенной на севере Москвы. По предварительной информации, загорелось здание птичника, которое сейчас не эксплуатируется.

Как сообщили в столичном главке МЧС, пламя возникло на кровле и успело охватить 500 квадратных метров. В настоящее время огонь уже удалось локализовать. На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
