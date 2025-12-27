Москвичей будут штрафовать за снег на автомобильных номерах, фарах и лобовом стекле. Правила дорожного движения требуют, чтобы водитель хорошо видел дорогу, и ему ничего не должно мешать.

Если грязь окажется не случайно на знаках, то придется заплатить до 5 000 рублей. Также водителям рекомендуется счищать снег с крыш автомобилей. По закону, запретов за езду с сугробом нет, но если пласт льда упадет и заденет соседнюю машину, это может расцениваться как порча имущества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.