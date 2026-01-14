Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: дорожный патруль ЦОДД помог водителям более 1,5 тыс раз в праздники

Новости Москвы: дорожный патруль ЦОДД помог водителям более 1,5 тыс раз в праздники

Электросуда перевезли более 53 тысяч человек в Москве в новогодние каникулы

"Деньги 24": продажи автомобилей сократились на 16% в России в 2025 году

Большие очереди на остановках образовались в Подмосковье из-за снегопадов

Москвичи в новогодние праздники чаще пользовались электросудами

Новости регионов: сильные метели надвигаются на Камчатку

"Деньги 24": российский авторынок сократился на 16% по итогам 2025 года

Пассажиропоток на электросудах вырос на 10% в новогодние праздники в Москве

Дополнительные автобусы запустили в Подмосковье из-за снегопадов

Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за снегопада

Дорожный патруль ЦОДД помог московским водителям более 1,5 тысячи раз в новогодние праздники. Специалисты меняли колеса, запускали двигатель и устраняли другие поломки. Более 300 раз они оказали помощь при ДТП, регулировали движение на сложных перекрестках.

Кроме того, патрульные вытягивали застрявшие грузовики и легковушки. Всего на улицах круглосуточно дежурили 36 экипажей на пикапах и КамАЗах.

На станции Перерва МЦД-2 строят новый городской вокзал. Для пассажиров создадут комфортные крытые надземные переходы от платформ в районы Курьяново и Марьино. Там обновят платформу, ее оборудуют защитным навесом по всей длине. Входы и выходы оснастят эскалаторами, а для маломобильных пассажиров установят лифты. В павильонах разместят билетные кассы, терминалы и санитарные комнаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика