Новости Москвы: дорожный патруль ЦОДД помог водителям более 1,5 тыс раз в праздники

Дорожный патруль ЦОДД помог московским водителям более 1,5 тысячи раз в новогодние праздники. Специалисты меняли колеса, запускали двигатель и устраняли другие поломки. Более 300 раз они оказали помощь при ДТП, регулировали движение на сложных перекрестках.

Кроме того, патрульные вытягивали застрявшие грузовики и легковушки. Всего на улицах круглосуточно дежурили 36 экипажей на пикапах и КамАЗах.

На станции Перерва МЦД-2 строят новый городской вокзал. Для пассажиров создадут комфортные крытые надземные переходы от платформ в районы Курьяново и Марьино. Там обновят платформу, ее оборудуют защитным навесом по всей длине. Входы и выходы оснастят эскалаторами, а для маломобильных пассажиров установят лифты. В павильонах разместят билетные кассы, терминалы и санитарные комнаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.