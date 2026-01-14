Авиаперевозчики России введут новые ограничения на провоз и использование пауэрбанков

В России вступают в силу новые правила Международной ассоциации воздушного транспорта, касающиеся портативных зарядных устройств. Теперь пассажирам разрешено брать пауэрбанки и гаджеты с литий-ионными батареями только в ручную кладь.

Новую меру объясняют потенциальной пожаро- и взрывоопасностью таких аккумуляторов. На борту самолета запрещается заряжать от пауэрбанков устройства во время руления, взлета и посадки. Сами зарядные устройства можно размещать только под сиденьем или в кармане кресла впереди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.