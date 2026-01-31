Три года исполнится Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Самому протяженному в мире метрокольцу – Большой кольцевой линии – в марте исполнится 3 года. За это время бирюзовая ветка повысила доступность транспорта для миллиона горожан. В рабочий день пассажиры совершают на БКЛ более 1,5 миллиона поездок.



Более 21 миллиарда поездок совершили жители Москвы по "Тройке" во всем городском транспорте за 13 лет. С 2013 года было выпущено более 54 миллионов транспортных карт. Также "Тройка" работает в более чем 20 регионах страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

