Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 23:15

Транспорт

В "Ростехе" причиной сбоя в системе Leonardo назвали техническую проблему у провайдера

В "Ростехе" причиной сбоя в системе Leonardo назвали техническую проблему у провайдера

Десятки рейсов отменены или задержаны в России из-за сбоя в системе Leonardo

Аэропорты могут скорректировать расписание полетов из-за снегопада в Москве

"Московский патруль": в России могут ввести зеленые и бирюзовые номера для авто

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 января

Сбой в системе бронирования билетов Leonardo устранен

Сбой в работе системы бронирования Leonardo коснулся тысячи авиапассажиров

Новости Москвы: новую развязку начали строить на шоссе Энтузиастов

Прокуратура начала проверку из-за сбоя в системе бронирования Leonardo

В Шереметьево стали регистрировать пассажиров в ручном режиме из-за сбоя в Leonardo

В "Ростехе" назвали техническую проблему у провайдера "Сирена Трэвел" причиной сбоя в системе Leonardo. О проблемах с регистрацией багажа и оформлением билетов сообщили "Ямал", "Победа", Azur Air, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и многие другие авиакомпании.

О неполадках стало известно днем 26 января. Однако в настоящее время сбой в системе бронирования билетов устранен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина Ефимцева

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика