В "Ростехе" причиной сбоя в системе Leonardo назвали техническую проблему у провайдера

В "Ростехе" назвали техническую проблему у провайдера "Сирена Трэвел" причиной сбоя в системе Leonardo. О проблемах с регистрацией багажа и оформлением билетов сообщили "Ямал", "Победа", Azur Air, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и многие другие авиакомпании.

О неполадках стало известно днем 26 января. Однако в настоящее время сбой в системе бронирования билетов устранен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

