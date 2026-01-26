В РСТ сообщили о восстановительных работах в системе бронирования Leonardo

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов сообщил о восстановительных работах из-за сбоя в системе бронирования авиабилетов Leonardo.

Он порекомендовал пассажирам получать актуальную информацию о рейсах и поездках в приоритетном порядке у своих турагентов и авиакомпаний. После восстановления системы туристы смогут продолжить путешествия в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.