26 января, 17:15

Транспорт

В РСТ сообщили о восстановительных работах в системе бронирования Leonardo

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов сообщил о восстановительных работах из-за сбоя в системе бронирования авиабилетов Leonardo.

Он порекомендовал пассажирам получать актуальную информацию о рейсах и поездках в приоритетном порядке у своих турагентов и авиакомпаний. После восстановления системы туристы смогут продолжить путешествия в штатном режиме.

