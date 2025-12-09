Форма поиска по сайту

09 декабря, 17:45

Транспорт

Десятый поезд "Иволга 4.0" запустили на Ярославском направлении МЖД

Десятый поезд "Иволга 4.0" запустили на Ярославском направлении МЖД

Водителей в Москве предупредили о гололедице вечером 9 декабря

Трамвайный маршрут с экскурсией появился в Москве

Тестирование нового поезда "Москва 2026" началось на Замоскворецкой линии метро

Сервис Russpass сделал подборку достопримечательностей для трамвайного маршрута в Москве

Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах

Собянин: оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК

"Это Москва. Инфраструктура": где ночуют поезда

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 декабря

Десятый поезд "Иволга 4.0" запустили на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Это современный технологичный состав с климатическими системами, зарядками для гаджетов и увеличенным количеством дверей в промежуточных вагонах, что помогает быстрее заходить в поезд и выходить из него. Поезд способен перевозить более 2,5 тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

