Десятый поезд "Иволга 4.0" запустили на Ярославском направлении МЖД

Десятый поезд "Иволга 4.0" запустили на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Это современный технологичный состав с климатическими системами, зарядками для гаджетов и увеличенным количеством дверей в промежуточных вагонах, что помогает быстрее заходить в поезд и выходить из него. Поезд способен перевозить более 2,5 тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.