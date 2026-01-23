Форма поиска по сайту

23 января, 02:05

Транспорт

"Новости дня": первый в России беспилотный поезд метро тестируют в Москве

В Москве проходит испытание первого в России беспилотного поезда метро. Столица не только следует мировым трендам, но и сама становится флагманом высоких технологий. На данный момент состав без пассажиров курсирует по Большой кольцевой линии под контролем опытного машиниста, который тестирует работу искусственного интеллекта.

Вместе с тем город готовится к наступлению сильных морозов, которые прогнозируют синоптики. Ночные температуры могут опуститься до минус 20 градусов. В связи с этим уровень тепла в квартирах отрегулируют. Температуру будут повышать плавно, поэтому для жителей не возникнет никаких неудобств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
транспортгородпогодаЖКХвидео

