Москвичам рассказали о трамвае, который проезжает более 4-х километров без контактной сети

Трамвай "Львенок-Москва" по маршруту № 5 проезжает более 4-х километров без контактной сети в Москве. Линия от метро "Рижская" до улицы Образцова и обратно является единственной в стране, где транспорт курсирует автономно на столь длинном участке пути.

Весь маршрут проходит до Белорусского вокзала, что позволяет 100 тысяч жителей быстрее добираться до дома, работы или учебы.

Ожидается, что к 2030 году этой линией будут пользоваться до 35 тысяч человек в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.