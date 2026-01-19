Водителей могут лишить прав за ксеноновые фары и стоп-сигналы в России. С таким предложением выступили в Национальном автомобильном союзе, отметив, что слишком яркий свет затрудняет использование зеркал заднего вида и ослепляет встречный поток.

В общественной организации также обратили внимание на проблему глушителей без катализаторов и сажевых фильтров, которые создают сильный шум, распространяют резкий запах и выделяют вредные газы. На данный момент за эти нарушения предусмотрен штраф 500 рублей, однако в союзе предлагают увеличить его до 30 тысяч рублей или лишать водителей прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.