19 января, 17:15

Транспорт

Водителей могут лишить прав за ксеноновые фары и стоп-сигналы в России

Российские авиакомпании будут обязаны информировать пассажиров об условиях перелета

Сергей Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении

Беспилотный трамвай перевез более 60 тысяч пассажиров в Москве

Почти 20 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов построили в Москве в 2025 году

Городские камеры показали трафик на Сухаревской площади

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 19 января

Водителям предложили давать отсрочку перед эвакуацией авто в России

Водителям в России могут разрешить показывать права через МАХ

Московские водители стали бороться за расчищенные от снега парковочные места

Водителей могут лишить прав за ксеноновые фары и стоп-сигналы в России. С таким предложением выступили в Национальном автомобильном союзе, отметив, что слишком яркий свет затрудняет использование зеркал заднего вида и ослепляет встречный поток.

В общественной организации также обратили внимание на проблему глушителей без катализаторов и сажевых фильтров, которые создают сильный шум, распространяют резкий запах и выделяют вредные газы. На данный момент за эти нарушения предусмотрен штраф 500 рублей, однако в союзе предлагают увеличить его до 30 тысяч рублей или лишать водителей прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

