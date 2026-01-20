20 января, 18:20Транспорт
"Новости дня": в Хорошёвском районе Москвы построят более 2 километров новых дорог
В Хорошёвском районе Москвы появится свыше 2 километров новых дорог. Ключевым проектом станет реконструкция улицы Розанова на участке от Хорошёвского шоссе до 3-го Хорошёвского проезда.
Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, это повысит связность внутри района с вылетными магистралями. После завершения строительства территории благоустроят, появятся новые остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и велодорожки.
Подробнее – в программе "Новости дня".