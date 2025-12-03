Форма поиска по сайту

03 декабря, 16:07

Политика

В ГД предложили создать сервис для доступа к записям с камер видеонаблюдения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать специальный цифровой сервис, который предоставит гражданам прямой доступ к записям городских камер видеонаблюдения. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В публикации уточняется, что соответствующий запрос на имя министра цифрового развития Максута Шадаева направил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Как отмечается в документе, в настоящее время при необходимости получить видеозаписи, например, после ДТП или в случае повреждения имущества, граждане сталкиваются с длительными процедурами согласования и высокой загруженностью полиции. Из-за этого запросы часто направляются слишком поздно, когда архивные записи уже автоматически удаляются.

"Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, оценить целесообразность создания цифрового сервиса для предоставления гражданам доступа к записям с камер городского видеонаблюдения", – указано в письме.

Депутаты предложили министерству проработать этот вопрос совместно с МЧС и МВД России и представить соответствующие предложения.

Ранее Даванков предложил главе МВД запретить использование передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. По его мнению, эти мобильные камеры часто устанавливают в местах с "неочевидными ограничениями", что приводит к неоправданно большому количеству штрафов и недовольству водителей.

В Минтрансе предложили штрафовать нарушителей с помощью системы распознавания лиц

