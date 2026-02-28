Мошенники стали добавлять россиян в фейковые чаты поликлиник

Злоумышленники стали добавлять россиян в фальшивые чаты поликлиник. Аферисты добавляют жертву в фейковый чат поликлиники в мессенджере, а после просят подтвердить прикрепление к медицинской организации.

После того, как человек соглашается подтвердить прикрепление, ему поступает ссылка с якобы анкетой для подтверждения персональных данных. Однако она оказывается фишинговой, благодаря чему злоумышленники похищают все данные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

