28 февраля, 09:30

Безопасность

Мошенники стали добавлять россиян в фейковые чаты поликлиник

Мошенники стали добавлять россиян в фейковые чаты поликлиник

Москвичей предупредили о схеме кражи данных через поддельные чаты поликлиник

"Москва едет": безопасность в транспорте

Мошенники начали красть аккаунты в Telegram под предлогом смены площадки

Россиянам рассказали, что делать с сомнительными уведомлениями о штрафах от ГИБДД

Мошенники начали звонить москвичам в мессенджерах под видом соседей

"Деньги 24. Финансовая грамотность": доверенное лицо

Финансовая грамотность 2026. Дополнительные меры защиты детей от мошенничества

Мошенники начали использовать имя портала mos.ru в своих схемах

Россиян предупредили об опасности взлома "умной" техники в доме

Злоумышленники стали добавлять россиян в фальшивые чаты поликлиник. Аферисты добавляют жертву в фейковый чат поликлиники в мессенджере, а после просят подтвердить прикрепление к медицинской организации.

После того, как человек соглашается подтвердить прикрепление, ему поступает ссылка с якобы анкетой для подтверждения персональных данных. Однако она оказывается фишинговой, благодаря чему злоумышленники похищают все данные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасность

