Россиян предупредили о рисках потери сбережений при инвестициях в криптовалюту

Экономический обозреватель Евгений Беляков предупредил россиян о риске потери сбережений. В связи со снижением процентной ставки по депозитам жители России начали искать новые высокодоходные инструменты, одним из которых являются вложения в криптовалюту.

Однако, как рассказал эксперт, человек может попасть в финансовую пирамиду, перейдя на фейковые площадки. Результатом вложений в криптовалюту в этом случае всегда становится потеря всех денежных средств и невозможность получить их назад.

