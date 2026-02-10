Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 06:45

Экономика

Россиян предупредили о рисках потери сбережений при инвестициях в криптовалюту

Россиян предупредили о рисках потери сбережений при инвестициях в криптовалюту

Производство красной икры выросло на 21% в России

Аэропорт Шереметьево официально приобрел Домодедово за 66,1 млрд рублей

Собянин: Москва делает ставку на развитие высокотехнологичной промышленности

Путин назвал отличной динамику развития Москвы

"Деньги 24": цены на новостройки в Москве выросли почти на 40% за год

"Деньги 24": жалобы россиян на блокировку карт выросли за год почти на 70%

Собянин: экономика Москвы сохранила положительную динамику развития в 2025 году

"Деньги 24": магазины в России потребовали равных правил с маркетплейсами

Собянин рассказал о роли Москвы в достижении национальной цели в сфере экономики

Экономический обозреватель Евгений Беляков предупредил россиян о риске потери сбережений. В связи со снижением процентной ставки по депозитам жители России начали искать новые высокодоходные инструменты, одним из которых являются вложения в криптовалюту.

Однако, как рассказал эксперт, человек может попасть в финансовую пирамиду, перейдя на фейковые площадки. Результатом вложений в криптовалюту в этом случае всегда становится потеря всех денежных средств и невозможность получить их назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикабезопасностьвидеоЕгор БедуляПолина БрабецЕвгений Беляков

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика