Стоимость апартаментов в России может вырасти на 10%

Стоимость апартаментов в России может вырасти примерно на 10%. По мнению экспертов, это связано с решением Конституционного суда, разрешившим временную регистрацию по месту пребывания в таких помещениях.

Ранее многие потенциальные покупатели отказывались от приобретения апартаментов именно из-за невозможности прописаться. Однако эксперты полагают, что рост цен будет умеренным, так как он сдерживается более высокими, по сравнению с квартирами, коммунальными платежами.

