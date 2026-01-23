23 января, 19:00Общество
"Вопрос спорный": нужно ли запретить социальные сети детям до 14 лет в России
В России предложили полностью запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет, а подросткам от 14 до 16 лет существенно его ограничить. Автор инициативы считает, что бесконтрольное погружение в виртуальное пространство формирует у несовершеннолетних зависимость.
Является ли полный запрет единственным способом защитить детей или это признание бессилия? Как это отразится на общении и социализации подростков, для которых соцсети давно стали частью жизни? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.