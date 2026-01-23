Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": нужно ли запретить социальные сети детям до 14 лет в России

"Вопрос спорный": нужно ли запретить социальные сети детям до 14 лет в России

Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Москвичи наблюдали необычный закат вечером 23 января

Сеченовский университет провел студенческий праздник "Пироги на Пироговской" в Москве

Похолодание до минус 28 градусов ожидается в ближайшие ночи в столице

"Атмосфера": непродолжительные осадки ожидаются в Москве 23 января

Сергей Собянин встретился с учащимися столичных колледжей в преддверии Дня студента

Температура может опуститься до минус 28 градусов в ночь на 24 января в Московском регионе

Температуру в батареях московских квартир повысят из-за мороза

"Новости дня": юные художники из Москвы отправят картины на фронт для поддержки солдат

В России предложили полностью запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет, а подросткам от 14 до 16 лет существенно его ограничить. Автор инициативы считает, что бесконтрольное погружение в виртуальное пространство формирует у несовершеннолетних зависимость.

Является ли полный запрет единственным способом защитить детей или это признание бессилия? Как это отразится на общении и социализации подростков, для которых соцсети давно стали частью жизни? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидеоЛеонид Закошанский

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика