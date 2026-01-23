Сергей Собянин встретился с учащимися столичных колледжей в преддверии Дня студента

В преддверии Дня российского студенчества Сергей Собянин встретился с учащимися московских колледжей. Встреча состоялась во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Мэр поздравил их с праздником, пожелал им удачи и успехов, а также отметил, что очень рад тому, что они выбрали самостоятельную, интересную и свободную жизнь. Он также выразил надежду на то, что студенты будут счастливы и удовлетворены своей работой и своим будущим в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

