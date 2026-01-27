27 января, 07:30Экономика
Эксперты рассказали, какие квартиры в Москве не будут востребованы у покупателей
Эксперты рынка недвижимости рассказали, какие квартиры в Москве будут наименее востребованы у покупателей. Владельцам такой жилплощади придется либо долго ждать клиента, либо соглашаться на снижение цены.
Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, основные тренды остаются неизменными. В первую очередь, сложности с продажей ожидают старый жилой фонд, в частности, "хрущевки". Такие квартиры будут продаваться медленнее и, вероятно, со скидкой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.