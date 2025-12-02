Москвичи стали меньше покупать на распродажах

Итоги ноябрьских распродаж в Москве оказались хуже ожиданий. Как сообщили в Союзе торговых центров, только 7% продавцов отметили рост продаж, а прирост в основном не превысил 10%.

Эксперты объясняют эту тенденцию несколькими факторами: покупатели стали более скептично относиться к скидкам и экономить, а часть спроса перешла к маркетплейсам. Локальные успехи были лишь у тех, кто предложил действительно выгодные условия, подарочные наборы или вложился в качественное промо.

