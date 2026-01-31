В Госдуме объяснили, как будут взыскивать долги за ЖКУ. Теперь за пустые счета по воде и свету ответят все зарегистрированные жильцы. Причем коммунальщики могут потребовать всю сумму сразу с любого прописанного – закон это позволяет.

Факт проживания роли не играет. Однако вешать на жильцов все расходы не станут, содержание дома и капремонт по-прежнему должен оплачивать только собственник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.