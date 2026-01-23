В РФ предложили предоставлять дополнительный отпуск родителям отличившихся в учебе детей

В России предложили предоставлять дополнительный отпуск родителям отличившихся в учебе детей. Например, за получение золотой медали или победу во Всероссийской олимпиаде можно отпускать их родных в оплачиваемый отпуск на 5 дней.

По мнению авторов инициативы, эта мера позволит укрепить традиционные семейные ценности, а также послужит дополнительным стимулом для ответственного родительства и повысит престиж образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

