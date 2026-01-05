Около 2 тыс рабочих мест создадут для молодых ученых в России в 2026 году

Около 2 тысяч рабочих мест создадут для молодых ученых в России в 2026 году. Об этом ранее сообщалось в телеграм-канале российского правительства.

Рабочие места появятся благодаря открытию 200 новых молодежных лабораторий. В них минимум две трети коллектива будут составлять молодые ученые в возрасте до 39 лет. Планируется, что к 2030 году планируют открыть еще около 800 новых молодежных лабораторий.

