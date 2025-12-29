Форма поиска по сайту

29 декабря, 17:45

Город

В московских колледжах полностью обновят образовательные программы

Образовательные программы в московских колледжах полностью обновят в ближайшие 2 года. В число ключевых изменений войдут новое оборудование и расширенные возможности для студентов.

Приобретать и оттачивать навыки учащиеся смогут в лабораториях и мастерских, продуманных под конкретные специальности. Сейчас практика увлекает ребят настолько, что они продолжают занятия даже на переменах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиегородвидеоНаталия ШкодаРоман КарловРустам Шафиуллин

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

