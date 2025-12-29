В московских колледжах полностью обновят образовательные программы

Образовательные программы в московских колледжах полностью обновят в ближайшие 2 года. В число ключевых изменений войдут новое оборудование и расширенные возможности для студентов.

Приобретать и оттачивать навыки учащиеся смогут в лабораториях и мастерских, продуманных под конкретные специальности. Сейчас практика увлекает ребят настолько, что они продолжают занятия даже на переменах.

