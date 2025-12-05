Старшеклассники в России будут обучаться по новому стандарту с 1 сентября 2027 года

С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут обучаться по новому единому стандарту. Его разработало и утвердило Минпросвещения РФ. В программе учеников 10–11 классов будет не менее 13 школьных предметов, а также 2 дисциплины на углубленном уровне.

Кроме того, в регионах может вводиться преподавание родного языка и изучение родной литературы. Также школа может выйти с инициативой по созданию профильных классов. Количество учебных занятий должно составлять не более 37 часов в неделю. План учебной и внеурочной деятельности школа разрабатывает и утверждает самостоятельно.

