Новости Москвы: школа на 1 000 учеников строится в Алтуфьевском районе

В Алтуфьевском районе возводят новую школу. Она рассчитана на 1000 учеников. В здании будут просторные классы, оборудованные по всем последним стандартам. Изюминкой проекта станет пространство, которое сможет выполнять функции актового зала, театра и места для встреч и досуга. Также для учеников оборудуют спортивные залы и площадки.

В районе Метрогородок завершили переселение 860 семей из 13 старых домов в новые современные квартиры. Это стало возможным благодаря программе реновации. На месте демонтированных зданий уже начали возводить новостройки. Они позволяют экономить до 40% энергоресурсов по сравнению с пятиэтажками старого жилого фонда.

На северо-востоке Москвы приступили к реконструкции Поморской улицы. Там обновят дорожное покрытие, сделают удобные заезды, а на дублере Алтуфьевского шоссе обустроят круговое движение. Это позволит водителям еще быстрее проезжать сложные участки.

