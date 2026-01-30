"Миллион вопросов": эксперт рассказал, может ли УК взламывать дверь квартиры при потопе

Правда ли, что московская многоэтажка может зарабатывать столько, что жильцам не придется платить за строку "Содержание и ремонт"? Зачем собственникам нужно межевание земли под домом?

Имеет ли право УК или аварийная служба взломать дверь квартиры, если человек в отпуске, а у соседей потоп? Если 51% проголосовали за допуслуги, обязаны ли платить остальные 49%, которые были против?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил юрист, эксперт в сфере ЖКХ и управления недвижимостью Сергей Сергеев.