30 января, 20:00

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, может ли УК взламывать дверь квартиры при потопе

Водителей просили быть внимательными на дорогах Москвы во время сильных морозов

"Вопрос спорный": стоит ли делать пластические операции

Медики предупредили о новой волне гриппа в России в феврале

Метеорологи рассказали, когда в Центральную Россию придет весна

Сразу четыре луны появились в небе над Москвой

Москвичам показали самые яркие кадры последней недели января 2026 года

Оптические иллюзии можно будет увидеть в Подмосковье из-за морозов

Температура воздуха до минус 27 градусов ожидается в Москве 31 января и 1 февраля

Новости регионов: авария произошла на линии электропередачи в Мурманске

Правда ли, что московская многоэтажка может зарабатывать столько, что жильцам не придется платить за строку "Содержание и ремонт"? Зачем собственникам нужно межевание земли под домом?

Имеет ли право УК или аварийная служба взломать дверь квартиры, если человек в отпуске, а у соседей потоп? Если 51% проголосовали за допуслуги, обязаны ли платить остальные 49%, которые были против?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил юрист, эксперт в сфере ЖКХ и управления недвижимостью Сергей Сергеев.

