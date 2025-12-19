Форма поиска по сайту

19 декабря, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": какой должна быть компенсация за травму в ресторане

Москвичке в дорогом ресторане пробили голову. Она сидела недалеко от рояля, когда его деталь отломилась и отскочила ей в затылок. Пока ехала скорая помощь, сотрудники предложили продезинфицировать рану водкой, потому что аптечки не оказалось, а в качестве извинений – комплимент от заведения и скидка на следующий визит.

Кто должен нести ответственность, если гость ресторана получил травму? Какую компенсацию за причиненный вред можно считать адекватной?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидео

