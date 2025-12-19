Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 13:17

Общество

Креативная лаборатория открылась во Дворце пионеров в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

На Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве" открылась креативная лаборатория с творческими мастер-классами, которые будут проходить до 31 января в Московском дворце пионеров, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

На занятиях гости смогут создавать новогодние украшения для дома: из хвойных веток, шишек и сухоцветов – интерьерные композиции, из холодного фарфора – елочные игрушки, а из гипса – фигурки в виде елочек и ангелов. Также будут проводиться мастер-классы по декорированию салфеток в русском стиле, которые станут ключевым акцентом при сервировке праздничного стола.

Кроме того, студенты расскажут, как создать наполняющие дом зимней атмосферой поделки. Пройдут занятия по изготовлению ароматических свечей, росписи керамических тарелок, шитью игрушек из фетра и созданию объемных панно с зимними пейзажами с помощью текстурной пасты.

Участники смогут освоить изготовление аксессуаров для себя и близких – оберегов в технике мезенской росписи, украшений из эмали и бисера, самобытных сумок-шоперов и кружек. На занятии можно будет обрести навыки работы с графическим редактором и термопереносом изображений, которые позволят создать уникальное изделие с собственным дизайном.

Любители флористики научатся форматировать ландшафты, высаживать растения и создавать снежные композиции с домиками и речками. А на занятии по гончарному мастерству гости освоят техники работы с глиной – от центровки до создания изящных форм.

Ознакомиться с расписанием мастер-классов и приобрести билеты можно на странице проекта на mos.ru.

Проект "Зима в Москве" является ключевым событием сезона. Он направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и поддержки, а также на помощь тем, кто защищает Родину.

Программа объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов через культурные, образовательные и спортивные мероприятия, способствуя творческому развитию, активному отдыху и теплому общению. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), их семей и всех, кто оказывает помощь фронту.

Ранее на ВДНХ открылась энтомологическая лаборатория "Биокластера". Ее частью стал павильон № 28 "Пчеловодство", где расположится и экспозиция "Жужжащий мир". Там можно будет изучать насекомых под микроскопом и проводить научно-просветительские программы.

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
обществогород

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика