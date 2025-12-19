Креативная лаборатория открылась во Дворце пионеров в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

На Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве" открылась креативная лаборатория с творческими мастер-классами, которые будут проходить до 31 января в Московском дворце пионеров, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

На занятиях гости смогут создавать новогодние украшения для дома: из хвойных веток, шишек и сухоцветов – интерьерные композиции, из холодного фарфора – елочные игрушки, а из гипса – фигурки в виде елочек и ангелов. Также будут проводиться мастер-классы по декорированию салфеток в русском стиле, которые станут ключевым акцентом при сервировке праздничного стола.

Кроме того, студенты расскажут, как создать наполняющие дом зимней атмосферой поделки. Пройдут занятия по изготовлению ароматических свечей, росписи керамических тарелок, шитью игрушек из фетра и созданию объемных панно с зимними пейзажами с помощью текстурной пасты.

Участники смогут освоить изготовление аксессуаров для себя и близких – оберегов в технике мезенской росписи, украшений из эмали и бисера, самобытных сумок-шоперов и кружек. На занятии можно будет обрести навыки работы с графическим редактором и термопереносом изображений, которые позволят создать уникальное изделие с собственным дизайном.

Любители флористики научатся форматировать ландшафты, высаживать растения и создавать снежные композиции с домиками и речками. А на занятии по гончарному мастерству гости освоят техники работы с глиной – от центровки до создания изящных форм.

Ознакомиться с расписанием мастер-классов и приобрести билеты можно на странице проекта на mos.ru.

Проект "Зима в Москве" является ключевым событием сезона. Он направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и поддержки, а также на помощь тем, кто защищает Родину.

Программа объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов через культурные, образовательные и спортивные мероприятия, способствуя творческому развитию, активному отдыху и теплому общению. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), их семей и всех, кто оказывает помощь фронту.

