Кафе в Таиланде раскритиковали за скидку для худых людей

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Пользователи в соцсетях раскритиковали тайское кафе Chiang Mai Breakfast World за скидки от 5 до 20% для худых людей, передает издание New York Post.

Заведение, расположенное в городе Чиангмай, предлагает людям возможность получить скидку в случае, если они смогут пролезть в один из узких проходов на входе. Его ширина определяла размер дисконта. При этом тем, кому не удавалось пройти это испытание, приходилось оплачивать все заказанные блюда по стандартным расценкам.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, заметно, как гости по очереди пытаются поучаствовать в акции. Один из посетителей попытался пройти в проем, который предполагал предоставление скидки в размере 15% в случае успешного прохождения. Однако ему не удалось это сделать из-за живота.

"Тебе бы немного масла – тогда бы пролез", – пошутили друзья посетителя.

В другом видео девушка смогла дважды пролезть в проем, предполагающий пятнадцатипроцентную скидку. Однако ее парень посмеялся над ней: "Не думал, что твоя грудь туда поместится".

Пользователи в Сети разделились во мнениях: многие считают акцию дискриминационной, обвиняя кафе в фэтшейминге (действия, которые высмеивают или оскорбляют человека за ожирение – Прим. ред.) и пропаганде нездоровых стандартов красоты, а другие восприняли идею с юмором.

Ранее на посетительницу пиццерии Castro bar pasta&pizza Дарью Хохлову обрушились угрозы и издевательства после ее отравления в этом заведении. Например, в качестве компенсации заведение направило девушке промокод "Понос". В полицию девушка не стала обращаться, так как аккаунт, с которого велся диалог, был оперативно заблокирован. Теперь, по ее словам, невозможно найти адрес, с которого отправлялись сообщения.

В свою очередь, владелец кафе заявил, что этот инцидент подстроили конкуренты. По словам хозяина пиццерии, аккаунта в соцсети и скидочной системы у них никогда не было. Собственник Castro bar pasta&pizza добавил, что его пиццерия открыта уже почти год и за это время случаев отравлений не было выявлено. Мужчина также заявил, что готов пригласить девушку в кафе и уладить конфликт.

