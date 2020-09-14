Хозяин казанского ресторана назвал клиентов "нищебродами"

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В Казани клиентов рестрана обозвали нищебродами и выгнали из заведения за попытку воспользоваться скидкой по акции, передает телеканал Москва 24.

Супружеская пара решила поужинать в ресторане после работы. Как рассказал глава семьи, у них накопились баллы по программе лояльности, которые можно было использовать при заказе блюд. Кроме того, по словам мужчины, на смартфон его супруги пришло сообщение от того же ресторана об акционных скидках на роллы. Телефон женщины садился из-за отсутствия зарядки, и она переслала мужу скриншот сообщения об акции.

Мужчина предполагал, что две разные акции не будут суммироваться, поэтому решил сделать заказ на такую сумму, чтобы получить предложенный подарок от ресторана, а за новый заказ списать хотя бы половину накопленных баллов.

Уже в ресторане молодой паре сообщили, что скриншоты не принимаются, и скидок по акции им не видать. Поговорив сперва с официантами, а после и с хозяином ресторана, клиенты ничего не смогли добиться. Более того, хозяин заведения обозвал их "хитрыми нищебродами" и указал им место в фастфуде через дорогу. Пару отказались обслуживать, поскольку, по словам ресторатора, официанты не хотят этого делать, и выставили на улицу.

На случившееся пара пожаловалась в соцсетях. Случай вызвал волну негодования среди казанских интернет-пользователей. Страницы ресторана в соцсетях завалили гневными комментариями. После этого директор ресторана попытался исправить ситуацию, ответив на официальной странице заведения в соцсети.

"Мы проводим много различных акций и с удовольствием раздаем огромное количество подарков, угощений и приятных скидок тем, кто честно выполняет условия акции, что и делает подавляющее большинство наших гостей и за что вам большое человеческое спасибо. Данные же "гости", видимо, пришли с целью обмануть и дискредитировать нас, оскорбить труд сотрудников ресторана, и как факт, обокрасть наш ресторан, ведь обман и шантаж с целью материальной выгоды – это и есть воровство", – написал ресторатор.

Он заявил, что никому не позволит унижать и оскорблять сотрудников ресторана, а также портить настроение гостям ресторана своим непристойным поведением. Его публикация вызвала еще большую волну негодования.

В свою очередь, оскорбленный клиент пообещал, что на одних сообщениях в соцсетях останавливаться не собирается. Мужчина сообщил, что напишет на ресторан заявление в прокуратуру.

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