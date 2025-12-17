Зарплата курьеров в России выросла на 26% за год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зарплата курьеров за прошедший год выросла в России на 26%. В среднем она составляет около 146 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Медианная предлагаемая зарплата по всем вакансиям в России в 2025 году составила 80,8 тысячи рублей. При этом ожидаемая зарплата, которую курьеры указывают в своих резюме, составляет в среднем 53,5 тысячи рублей – почти в три раза ниже уровня фактических зарплатных предложений работодателей.

В целом спрос на курьеров вырос на 15% по сравнению с 2024 годом. В топ-5 регионов по числу вакансий для курьеров в 2025 году вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил запретить курьерам передвигаться по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам на электровелосипеде.

Фадеев также предложил рассмотреть вопрос об отказе от использования в правилах дорожного движения (ПДД) термина "электровелосипед", сохранив термин "велосипед" только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной энергией.