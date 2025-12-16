Курьерам могут запретить ездить по оживленным пешеходным зонам

Депутаты Госдумы предложили запретить курьерам ездить по оживленным тротуарам. По их мнению, курьерский транспорт необходимо выделить в отдельный режим регулирования.

В частности, они выступают за ограничение зон передвижения, допустимой скорости и мощности электродвигателя. Мощные велосипеды могут приравнять к мопедам, что обяжет водителя иметь права, регистрацию и страховку.

