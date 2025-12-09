Владимир Путин пообещал разобраться с организацией движения курьеров в российских городах. Об этом президент заявил на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала главе государства о проблеме со средствами индивидуальной мобильности на тротуарах. Они представляют опасность для пешеходов, ведь скорость такого транспорта сопоставима со скоростью мопеда, а каких-то правил для их движения нет.

Путин подчеркнул, что даст поручения МВД, а так же попросит регионы предоставить предложения, как урегулировать ситуацию с доставщиками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.