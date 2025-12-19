Форма поиска по сайту

19 декабря, 11:45

Москвичам рассказали, когда в город придут морозы

Москвичам рассказали, когда в город придут морозы

Москвичей ждет встреча Нового года с традиционными зимними морозами и снегом. Синоптики прогнозируют, что к праздничным дням снежный покров в столице достигнет 9 сантиметров.

Похолодание начнется уже 23 декабря, когда в городе установится уверенный минус, а к 24 столбики термометров могут опуститься до отметки минус 14 градусов. В настоящий момент погода в Москве остается относительно мягкой с температурой около 0 или небольшого плюса.

обществопогодагородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликДемид Густов

