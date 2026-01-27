Юрист Борисов призвал проверять генплан при покупке трендовых изб в деревнях

Дома в российской глубинке стали новым трендом на рынке недвижимости: по данным СМИ, цены на них за последние годы взлетели в разы. Почему россияне покупают старые избы и во сколько они обойдутся, разбиралась Москва 24.

"Увидел, влюбился, взял"

Дома в деревнях, ранее продававшиеся за символические суммы, становятся семейным активом и предметом инвестиций. Цены на такие объекты резко выросли, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на объявления продавцов.

Например, в Пушкинских Горах (Псковская область) стоимость старого дома за два года поднялась с 500–700 тысяч до 1,5–4,5 миллиона рублей. В Саратовской области можно найти предложения от 150 тысяч, а под Тверью бревенчатый дом с удобствами на улице продают за 3,5 миллиона.

"Нельзя говорить о том, что среднестатистическая семья пошла и купила участок в глухой деревне и планирует там жить. Скорее многие насмотрелись в соцсетях на то, как это может быть круто, и решили попробовать", – прокомментировала директор департамента вторичной недвижимости Юлия Дымова.





Юлия Дымова директор департамента вторичной недвижимости одного из агентств Если мы рассматриваем деревни Золотого кольца, то некоторые объекты находятся под государственной охраной, и владелец не может поменять, например, фасад здания. Некоторые покупают для себя дома на улочках Суздаля, воссоздают историю для того, чтобы проживать самим.

Опрошенные изданием эксперты рассказали, что сделки на рынке подобной недвижимости часто проходят по схеме "увидел, влюбился, взял". Например, бизнесвумен Ольга Локшина купила 120-летний дом под Екатеринбургом за 4 миллиона рублей и вложила в его восстановление еще 2,5 миллиона.

"Львиная доля работ была сделана самостоятельно. Мы решили, что это небольшой семпл дачи: перед тем как строить большой дом, мы решили попробовать пожить в таком формате. Зачем разрушать то, что и так хорошо стоит уже 100 лет, если можно отнестись к этому с вниманием и с уважением", – сказала она.

При этом иногда муниципалитеты периодически проводят аукционы, выставляя исторические здания за символическую плату, рассчитывая на инвестиции в реставрацию, отметила директор департамента архитектурного проектирования проектно-консалтинговой компании Анастасия Култаева.

По ее словам, с точки зрения бизнеса приобретать недвижимость стараются в Зарайске, Коломне, Ельце и Суздале. Там цены выросли достаточно сильно.





Анастасия Култаева директор департамента архитектурного проектирования компании Если локация не раскручена, можно найти исторический дом по цене от 15 до 40 тысяч рублей за квадратный метр.

Многие объекты выставляются муниципалитетами по сниженной цене, отметила эксперт.

"На торги была выставлена усадьба в двух часах езды от Санкт-Петербурга. XVIII век, цена составляла 4 тысячи рублей. Объявление завирусилось, в итоге торги длились месяц, и цена выросла до 22 миллионов рублей. Считали инвестиции, которые потребуются на восстановление этого объекта, выходило порядка 300 миллионов рублей", – добавила Култаева.

"Мода проходит, стиль остается"

Одной из версий популярности покупки старых домов можно считать моду, рассказал Москве 24 риелтор Олег Свиридов.

"Для поколения, выросшего в городах без опыта жизни в деревне, поездок к бабушкам или работы в саду, такая недвижимость может восприниматься как экзотика, форма туризма или романтический проект. Однако, как и любая мода, это увлечение может пройти", – сказал он.





Олег Свиридов риелтор Как сказала Коко Шанель: "Мода проходит, стиль остается". В случае с деревенскими домами именно стиль, то есть осмысленный и прагматичный подход, часто оказывается в дефиците.

По мнению эксперта, с практической точки зрения недостатков у такого жилья обычно больше, чем преимуществ.

"Как объект недвижимости старый дом в деревне, где нет активной жизни, обладает низкой инвестиционной стоимостью, а его реальная дальнейшая судьба (будет ли он отремонтирован, продан или заброшен) часто остается неясной", – пояснил он.

При этом главной проблемой является локация, подчеркнул риелтор.

"Такие дома часто расположены в угасающих, малоперспективных поселениях, а инфраструктура практически отсутствует. Поэтому для постоянного проживания, особенно с современными требованиями к комфорту и доступности услуг, они подходят крайне редко", – отметил Свиридов.

В свою очередь, юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов отметил, что перед покупкой таких домов необходимо внимательно изучать информацию, зафиксированную в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), где указаны возможные ограничения.

Важно запросить и проанализировать генплан территории, чтобы понять, разрешено ли на участке новое строительство или реконструкция существующего дома (например, с созданием пристройки или перепланировки). Ситуация могла измениться с советских времен: то, что было разрешено тогда, сегодня может быть запрещено из-за новых нормативов, пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Герман Борисов юрист и эксперт по недвижимости Запрет на новое строительство или реконструкцию налагают по нескольким причинам. К примеру, участок может попасть в природоохранную зону, зону с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитная, зона охраны объектов культурного наследия), в зону влияния аэропорта или линий электропередачи. Также ограничения могут быть связаны с изменением градостроительного регламента или признанием дома аварийным.

Кроме того, с марта 2025 года для продажи земельного участка обязательно предварительное межевание – определение и закрепление его границ. Без этого совершить сделку купли-продажи невозможно. Поэтому перед покупкой нужно убедиться, что все документы на землю оформлены правильно, добавил Борисов.

При этом, по мнению психолога-психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, приобретение избы обусловлено желанием обрести спокойствие.

Феномен таких покупок – не просто дань моде или экономическая стратегия, а сложный психосоциальный симптом, отражающий попытку современного человека адаптироваться к условиям хронического стресса и глобальной неопределенности через поиск фундаментальных опор.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт В эпоху зашкаливающей информационной перегрузки и так называемого клипового мышления мозг городского жителя находится в состоянии перманентной гиперстимуляции. Нейрофизиологически это выражается в перенапряжении симпатической нервной системы и стабильно высоком уровне кортизола, что со временем ведет к истощению когнитивных ресурсов и выгоранию.

В современных условиях приобретение и последующее восстановление такой недвижимости становится для многих способом эмоциональной разгрузки и личностной саморегуляции, отметил эксперт.

"Старый дом – это архетипический символ устойчивости и безопасности. Если стены простояли 100 лет, пережив революции и войны, они транслируют бессознательное послание: "Здесь безопасно, здесь жизнь продолжается, несмотря ни на что", – пояснил психолог.

Это позволяет снизить тревогу не медикаментозно, а через изменение среды, активируя парасимпатическую систему, отвечающую за расслабление и восстановление, заключил Евстигнеев.