Юрист Борисов призвал проверять генплан при покупке трендовых изб в деревнях

Дома в российской глубинке стали новым трендом на рынке недвижимости: по данным СМИ, цены на них за последние годы взлетели в разы. Почему россияне покупают старые избы и во сколько они обойдутся, разбиралась Москва 24.
"Увидел, влюбился, взял"
Дома в деревнях, ранее продававшиеся за символические суммы, становятся семейным активом и предметом инвестиций. Цены на такие объекты резко выросли, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на объявления продавцов.
Например, в Пушкинских Горах (Псковская область) стоимость старого дома за два года поднялась с 500–700 тысяч до 1,5–4,5 миллиона рублей. В Саратовской области можно найти предложения от 150 тысяч, а под Тверью бревенчатый дом с удобствами на улице продают за 3,5 миллиона.
"Нельзя говорить о том, что среднестатистическая семья пошла и купила участок в глухой деревне и планирует там жить. Скорее многие насмотрелись в соцсетях на то, как это может быть круто, и решили попробовать", – прокомментировала директор департамента вторичной недвижимости Юлия Дымова.
Опрошенные изданием эксперты рассказали, что сделки на рынке подобной недвижимости часто проходят по схеме "увидел, влюбился, взял". Например, бизнесвумен Ольга Локшина купила 120-летний дом под Екатеринбургом за 4 миллиона рублей и вложила в его восстановление еще 2,5 миллиона.
"Львиная доля работ была сделана самостоятельно. Мы решили, что это небольшой семпл дачи: перед тем как строить большой дом, мы решили попробовать пожить в таком формате. Зачем разрушать то, что и так хорошо стоит уже 100 лет, если можно отнестись к этому с вниманием и с уважением", – сказала она.
При этом иногда муниципалитеты периодически проводят аукционы, выставляя исторические здания за символическую плату, рассчитывая на инвестиции в реставрацию, отметила директор департамента архитектурного проектирования проектно-консалтинговой компании Анастасия Култаева.
По ее словам, с точки зрения бизнеса приобретать недвижимость стараются в Зарайске, Коломне, Ельце и Суздале. Там цены выросли достаточно сильно.
Многие объекты выставляются муниципалитетами по сниженной цене, отметила эксперт.
"На торги была выставлена усадьба в двух часах езды от Санкт-Петербурга. XVIII век, цена составляла 4 тысячи рублей. Объявление завирусилось, в итоге торги длились месяц, и цена выросла до 22 миллионов рублей. Считали инвестиции, которые потребуются на восстановление этого объекта, выходило порядка 300 миллионов рублей", – добавила Култаева.
"Мода проходит, стиль остается"
Одной из версий популярности покупки старых домов можно считать моду, рассказал Москве 24 риелтор Олег Свиридов.
"Для поколения, выросшего в городах без опыта жизни в деревне, поездок к бабушкам или работы в саду, такая недвижимость может восприниматься как экзотика, форма туризма или романтический проект. Однако, как и любая мода, это увлечение может пройти", – сказал он.
По мнению эксперта, с практической точки зрения недостатков у такого жилья обычно больше, чем преимуществ.
"Как объект недвижимости старый дом в деревне, где нет активной жизни, обладает низкой инвестиционной стоимостью, а его реальная дальнейшая судьба (будет ли он отремонтирован, продан или заброшен) часто остается неясной", – пояснил он.
При этом главной проблемой является локация, подчеркнул риелтор.
"Такие дома часто расположены в угасающих, малоперспективных поселениях, а инфраструктура практически отсутствует. Поэтому для постоянного проживания, особенно с современными требованиями к комфорту и доступности услуг, они подходят крайне редко", – отметил Свиридов.
В свою очередь, юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов отметил, что перед покупкой таких домов необходимо внимательно изучать информацию, зафиксированную в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), где указаны возможные ограничения.
Важно запросить и проанализировать генплан территории, чтобы понять, разрешено ли на участке новое строительство или реконструкция существующего дома (например, с созданием пристройки или перепланировки). Ситуация могла измениться с советских времен: то, что было разрешено тогда, сегодня может быть запрещено из-за новых нормативов, пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.
Кроме того, с марта 2025 года для продажи земельного участка обязательно предварительное межевание – определение и закрепление его границ. Без этого совершить сделку купли-продажи невозможно. Поэтому перед покупкой нужно убедиться, что все документы на землю оформлены правильно, добавил Борисов.
При этом, по мнению психолога-психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, приобретение избы обусловлено желанием обрести спокойствие.
Феномен таких покупок – не просто дань моде или экономическая стратегия, а сложный психосоциальный симптом, отражающий попытку современного человека адаптироваться к условиям хронического стресса и глобальной неопределенности через поиск фундаментальных опор.
В современных условиях приобретение и последующее восстановление такой недвижимости становится для многих способом эмоциональной разгрузки и личностной саморегуляции, отметил эксперт.
"Старый дом – это архетипический символ устойчивости и безопасности. Если стены простояли 100 лет, пережив революции и войны, они транслируют бессознательное послание: "Здесь безопасно, здесь жизнь продолжается, несмотря ни на что", – пояснил психолог.
Это позволяет снизить тревогу не медикаментозно, а через изменение среды, активируя парасимпатическую систему, отвечающую за расслабление и восстановление, заключил Евстигнеев.