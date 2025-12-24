Эксперты рассказали, как избежать конфликта на борту самолета. По их словам, чаще всего ссоры возникают из-за откинутых спинок кресел, громкого звука из гаджетов, споров за подлокотники или детей и домашних животных.

Чтобы не спровоцировать конфликт, пассажирам порекомендовали откидывать кресло только в разрешенные моменты, использовать наушники при просмотре видео и не выпускать животных из переносок. Во время полета при первых признаках напряженности лучше сразу обратиться к бортпроводникам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.